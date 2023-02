Récupération, Réemploi, recyclage de draps anciens. Création, couture et peinture. Les costumes de Véronique Reims Catégories d’Évènement: Marne

Récupération, Réemploi, recyclage de draps anciens. Création, couture et peinture. Les costumes de Véronique, 1 avril 2023, Reims. Récupération, Réemploi, recyclage de draps anciens. Création, couture et peinture. 1 et 2 avril Les costumes de Véronique Véronique Didier vous ouvre son atelier de costumière et créatrice textile. Par le bias de photos, d’oeuvres textiles et d’explications techniques, elle présentera l’évolution de son parcours professionnel et artistique. Des démonstrations en couture et peinture seront possibles « Depuis quelques années, ma matière de prédilection est le drap ancien. Il se coud mais peut aussi se peindre comme une toile. Je le travaille avec des vieilles dentelles, napperons et en supperposition d’épaisseurs pour jouer sur les transparences.

Nous pourrons échanger à propos de recyclage et réemploi : un sujet qui me passionne depuis très longtemps. » Les costumes de Véronique 3 rue Heidsieck 51100 Reims Reims 51100 Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T12:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00

