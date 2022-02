Les costumes colorés de Plougastel – Initiation à la broderie Plougastel-Daoulas, 16 février 2022, Plougastel-Daoulas.

Les costumes colorés de Plougastel – Initiation à la broderie Musée de la Fraise 12 Rue Louis Nicolle Plougastel-Daoulas

2022-02-16 – 2022-02-16 Musée de la Fraise 12 Rue Louis Nicolle

Plougastel-Daoulas Finistère

Le Musée de la Fraise et du Patrimoine possède une des plus importantes collections de costume et l’lune des plus colorées ! Après une courte visite sur les motifs du costume Plougastel, initiez-vous à la broderie en réalisant un petit arbre à pomme, un des symboles de la broderie Plougastel !

Atelier à destination de toute la famille à partir de 5 ans.

Durée 1h30.

Réservation obligatoire avant le 15 Février.

02 98 40 21 18.

contact.musee.fraise@gmail.com

contact.musee.fraise@gmail.com +33 2 98 40 21 18 http://www.museefraisepatrimoine.bzh/

Le Musée de la Fraise et du Patrimoine possède une des plus importantes collections de costume et l’lune des plus colorées ! Après une courte visite sur les motifs du costume Plougastel, initiez-vous à la broderie en réalisant un petit arbre à pomme, un des symboles de la broderie Plougastel !

Atelier à destination de toute la famille à partir de 5 ans.

Durée 1h30.

Réservation obligatoire avant le 15 Février.

02 98 40 21 18.

contact.musee.fraise@gmail.com

Musée de la Fraise 12 Rue Louis Nicolle Plougastel-Daoulas

dernière mise à jour : 2022-02-05 par