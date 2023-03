Les cosmétiques parfois ça pique !, 3 avril 2023, Charmes Charmes.

Les cosmétiques parfois ça pique !

Charmes Aisne

2023-04-03 – 2023-04-03

Charmes

Aisne

Charmes

Venez apprendre à décrypter les étiquettes de votre gel douche ou encore de votre crème : reconnaître les noms des ingrédients problématiques, savoir à quels labels se fier, des trucs et astuces pour ne plus se faire avoir.

Vous confectionnerez vous-même des cosmétiques pour enfants et adultes !

Rdv le lundi 3 avril de 18h à 20h à Charmes.

Lieu exact communiqué lors de l’inscription.

Renseignements et inscriptions obligatoires au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr

Venez apprendre à décrypter les étiquettes de votre gel douche ou encore de votre crème : reconnaître les noms des ingrédients problématiques, savoir à quels labels se fier, des trucs et astuces pour ne plus se faire avoir.

Vous confectionnerez vous-même des cosmétiques pour enfants et adultes !

+33 3 23 80 03 02

Pixabay

Charmes

dernière mise à jour : 2023-03-06 par