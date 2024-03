« Les corps en mouvement » – Projection de films sur l’art pour Paris 2024 Centre culturel canadien Paris, samedi 18 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T21:30:00+02:00

Dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques 2024 à Paris, et en regard de l’exposition “Composition pour un ensemble, ou L’Esprit des Jeux”, le Centre culturel canadien propose une sélection de films issus de la programmation des dernières éditions du Festival international du film sur l’art de Montréal.

Pour la Nuit européenne des musées le samedi 18 mai à 19h et 20h30, le Centre culturel canadien vous invite à découvrir « Corps en mouvement« : une programmation de 9 courts métrages, qui se veut à la fois éclectique, sensible et résiliente, ouverte sur le monde et sur les cultures et les réalités autochtones.

Les œuvres réunies ont pour traits communs des valeurs universelles – telles que le partage aux autres, notre relation complexe à la nature et au monde. Toutes nous font entrevoir à travers la poésie, la danse, l’art et le mouvement, la possibilité d’une émancipation et d’une affirmation de soi.

Découvrez ici toute la programmation (72 minutes au total).

En partenariat avec le Festival international du film sur l’art de Montréal

Centre culturel canadien 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Paris 75008 Paris Île-de-France http://www.canada-culture.org

© Centre culturel canadien Métro ligne 9 Saint-Philippe-du-Roule et Métro Ligne 13 Miromesnil

« Clochettes de l’espoir » de Taylor Crowspreadshiswings – Canada, 2020