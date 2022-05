Les Cornichons Chevigny-Saint-Sauveur, 14 mai 2022, Chevigny-Saint-Sauveur.

EUR 0 0 Tout public • 1h. Bal-Concert fantaisiste pour enfants pas sages et parents sans âge. Vive la boule à facettes ! La joie vive, communicative, le partage, la connexion entre les générations, une énergie débordante et pleine de fantaisie… Un spectacle chantant, dansant et décoiffant où l’on croise Bobby Lapointe, Richard Gotainer, Plastic Bertrand, Nino Ferrer,…

+33 3 80 48 15 33

