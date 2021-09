Niort Niort Deux-Sèvres, Niort Les Coréades en Nouvelle-Aquitaine – festival d’automne à Niort Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Les Coréades en Nouvelle-Aquitaine – festival d’automne à Niort Niort, 18 septembre 2021, Niort. Les Coréades en Nouvelle-Aquitaine – festival d’automne à Niort 2021-09-18 – 2021-09-18 Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville Place Martin-Bastard

Niort Deux-Sèvres 26è édition du festival d’automne des Coréades sur le thème de “Mes 300 premières années”. Récital de violoncelle par Alexis Descharmes, violoncelliste solo de l’Orchestre National Bordeaux-Aquitaine avec la complicité de Loïc Richard, comédien. Billetterie en ligne (vente de billets et de cartes) : www.coream.org, par mail : coream2@wanadoo.fr ou par tél. : 05.49.09.03.11. (du lundi au vendredi). Et à l’Office de Tourisme de Niort-Marais Poitevin. Info : 05.49.24.18.79. 26è édition du festival d’automne des Coréades sur le thème de “Mes 300 premières années”. Récital de violoncelle par Alexis Descharmes, violoncelliste solo de l’Orchestre National Bordeaux-Aquitaine avec la complicité de Loïc Richard, comédien. Billetterie en ligne (vente de billets et de cartes) : www.coream.org, par mail : coream2@wanadoo.fr ou par tél. : 05.49.09.03.11. (du lundi au vendredi). Et à l’Office de Tourisme de Niort-Marais Poitevin. Info : 05.49.24.18.79. 26è édition du festival d’automne des Coréades sur le thème de “Mes 300 premières années”. Récital de violoncelle par Alexis Descharmes, violoncelliste solo de l’Orchestre National Bordeaux-Aquitaine avec la complicité de Loïc Richard, comédien. Billetterie en ligne (vente de billets et de cartes) : www.coream.org, par mail : coream2@wanadoo.fr ou par tél. : 05.49.09.03.11. (du lundi au vendredi). Et à l’Office de Tourisme de Niort-Marais Poitevin. Info : 05.49.24.18.79. dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Niort Adresse Salon d'honneur de l'Hôtel de Ville Place Martin-Bastard Ville Niort lieuville 46.32384#-0.46481