Les Cordes et Voix Magiques d’Ukraine Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

Les Cordes et Voix Magiques d’Ukraine Le Puy-en-Velay, 1 août 2022, Le Puy-en-Velay. Les Cordes et Voix Magiques d’Ukraine

6 Avenue de la Dentelle Eglise des Carmes Le Puy-en-Velay Haute-Loire Eglise des Carmes 6 Avenue de la Dentelle

2022-08-01 20:30:00 20:30:00 – 2022-08-01

Eglise des Carmes 6 Avenue de la Dentelle

Le Puy-en-Velay

Haute-Loire Le succès des Cordes et Voix Magiques d’Ukraine se fait sentir dans toute l’Europe. Vous aurez le plaisir de les retrouver au Puy en Velay à l’église des Carmes pour un concert exceptionnel. sedrumusic@hotmail.fr Eglise des Carmes 6 Avenue de la Dentelle Le Puy-en-Velay

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Other Lieu Le Puy-en-Velay Adresse Le Puy-en-Velay Haute-Loire Eglise des Carmes 6 Avenue de la Dentelle Ville Le Puy-en-Velay lieuville Eglise des Carmes 6 Avenue de la Dentelle Le Puy-en-Velay Departement Haute-Loire

Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-puy-en-velay/

Les Cordes et Voix Magiques d’Ukraine Le Puy-en-Velay 2022-08-01 was last modified: by Les Cordes et Voix Magiques d’Ukraine Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 1 août 2022 6 Avenue de la Dentelle Eglise des Carmes Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Le Puy-en-Velay Haute-Loire