Les Cordes et Voix Magiques d’Ukraine Dixmont, 14 août 2021, Dixmont.

Les Cordes et Voix Magiques d’Ukraine 2021-08-14 – 2021-08-14

Dixmont Yonne

15 15 EUR Qui sont les Cordes et Voix Magiques d’Ukraine ? Six jeunes femmes et leur chef Dmytro Hubyak dont la particularité est de chanter en s’accompagnant d’un instrument unique à l’Ukraine, la bandoura composée de 65 cordes et qui a le son de la harpe et la forme d’un gros jambon.

Leur concert en deux parties de 40 minutes est composé de musiques : classique, religieuse orthodoxe, traditionnelles et quelques chants bien français qui avec un léger accent, s’ajoutent aux charmes de leur talent et laissent le public sans voix.

sedrumusic@hotmail.com

