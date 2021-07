Soubès Soubès Hérault, Soubès LES CORDES AUX DOIGTS AU CAMPING DES SOURCES Soubès Soubès Catégories d’évènement: Hérault

LES CORDES AUX DOIGTS AU CAMPING DES SOURCES Soubès, 11 août 2021, Soubès. LES CORDES AUX DOIGTS AU CAMPING DES SOURCES 2021-08-11 – 2021-08-11

Soubès Hérault Soubès EUR 0 20 Les Frères Rigal, natifs du Pays Coeur d’Hérault vous invitent à danser au rythme des guitares sur de la rumba espagnole.

La soirée s’annonce chaleureuse, festive et colorée ! Restauration sur place, réservation obligatoire avec pass sanitaire demandé Les Frères Rigal, natifs du Pays Coeur d’Hérault vous invitent à danser au rythme des guitares sur de la rumba espagnole.

Les Frères Rigal, natifs du Pays Coeur d'Hérault vous invitent à danser au rythme des guitares sur de la rumba espagnole.

La soirée s'annonce chaleureuse, festive et colorée ! Restauration sur place, réservation obligatoire avec pass sanitaire demandé

