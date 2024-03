Les Coquettes – Théâtre Espace Culturel Treulon Bruges, mercredi 20 mars 2024.

Les Coquettes – Théâtre Mercredi 20 mars Mercredi 20 mars, 20h30 Espace Culturel Treulon Tarifs : 18€/30€/35€ I Durée 1h10 I Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T20:30:00+01:00 – 2024-03-20T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-20T20:30:00+01:00 – 2024-03-20T22:00:00+01:00

Pour leur deuxième spectacle, Les Coquettes nous prouvent qu’elles sont comme le bon vin et se bonifient avec l’âge. Mélange d’élégance et d’impertinence, ce trio féminin vous fera gagner dix ans de thérapie en une soirée. Un spectacle fort, tant sur son contenu engagé que scéniquement par sa mise en scène vivante et rythmée. La force et le talent des Coquettes, c’est de rire de tout, à commencer par elles-mêmes, sans jamais heurter qui que ce soit. Entre chaque chanson : de l’humour, du woman show, du rythme, des interactions avec le public, du partage, et bien sûr, de l’émotion. Un grand bol d’air frais, un trio qui titille et torpille les idées reçues, des jeunes femmes qui chantent, charment et désarment !

Espace Culturel Treulon avenue de Verdun, 33520 Bruges Bruges 33520 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-bruges.mapado.com/event/264734-les-coquettes »}]

théâtre