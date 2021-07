Les coquettes – Merci Francis ! Le Vallon,Kerivoal, 5 mars 2022, Landivisiau.

Les coquettes – Merci Francis !

Le Vallon, Kerivoal, le samedi 5 mars 2022 à 20:30

Elles sont toujours aussi pétillantes et piquantes, ces sacrées Coquettes, depuis leur premier passage à Landi, en 2018 ! Exit leurs tenues rose et rouge, c’est toutes de bleu vêtues qu’elles remontent sur scène, fortes d’un confinement particulièrement inspirant ! Après avoir conquis près de 500 000 spectateurs avec leur premier spectacle, elles reviennent donc avec Merci Francis ! prouvant, s’il le fallait, que le temps qui passe fait parfois très bien les choses, comme pour le bon vin ! Mélange d’élégance et d’impertinence, elles soufflent sans arrêt le chaud et le froid. Des chansons joyeuses et des sketchs qui nous font l’effet d’un bonbon sucré qui pique et vous explose en bouche ! Alors si vous voulez connaître le lien entre les « Moniques », la raclette, le vivre ensemble, Châteauneuf et le 69… venez prendre une bonne dose de Coquettes au Vallon !

NORMAL 25€ / REDUIT 20€ / JEUNE 8€

Elles sont toujours aussi pétillantes et piquantes, ces sacrées Coquettes, depuis leur premier passage à Landi, en 2018

Le Vallon,Kerivoal kerivoal, Landivisiau Landivisiau Finistère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T20:30:00 2022-03-05T21:40:00