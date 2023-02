Les Coquettes Merci Francis – Le Grand Point Virgule, Paris LE GRAND POINT VIRGULE – MAJUSCULE, 6 février 2023, PARIS.

Les Coquettes Merci Francis – Le Grand Point Virgule, Paris LE GRAND POINT VIRGULE – MAJUSCULE. Un spectacle à la date du 2023-02-06 au 2023-03-28 20:00. Tarif : 19.0 à 36.0 euros.

LE GRAND POINT VIRGULE (1-1068548, 2-1068549, 3-1068550) PRESENTE : ce spectacle. Les Coquettes sont plus qu’un trio aux 450.000 spectateurs conquis : elles sont un service de santé public !Un grand bol d’air frais.Un trio qui titille et torpille les idées reçues.Un show ébouriffant qui fédère Télérama, le Monde et le Figaro.Des jeunes femmes qui chantent charment et désarment !Des rires, des moments de vie, des rires et de l’enthousiasme à gogo…Les Coquettes sont de retour, et en grande forme !« Moderne. Culotté. Glamour. » Le Monde« Elles enchantent le public » Elle« Décapant, on aime beaucoup » Télérama« Notre coup de cœur » Le Figaro Auteur : Lola Cès, Marie Facundo, Mélodie MolinaroProduction : Jean-Marc Dumontet Production Les Coquettes EUR19.0 19.0 euros

LE GRAND POINT VIRGULE – MAJUSCULE PARIS 8 bis, rue de l’Arrivée 75015

