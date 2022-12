LES COQUETTES, MERCI FRANCIS Cornebarrieu Cornebarrieu Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

Haute-Garonne Cornebarrieu 22 EUR 22 37 Les Coquettes c’est Lola, Marie et Juliette, un groupe de filles « girly » mais « couillues », mais aussi un bon remède à la déprime. Saison Odyssud.

Entre chansons joyeuses et sketchs impertinents, ces trois filles délurées soufflent avec élégance le chaud et le froid…

