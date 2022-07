Les Coquettes – Merci Francis, 3 mars 2023, .

Les Coquettes – Merci Francis



2023-03-03 20:30:00 – 2023-03-03

On a beau être prévenu, quand on découvre LES COQUETTES pour la première fois, on n’est pas prêt !

Ces trois créatures offrent un show fantaisiste, moderne et plein de pep’s. Imaginez, c’est un peu comme si les Spice Girls et Pierre Desproges avaient eu trois filles : Lola, Marie et Juliette, avec Marilyn Monroe comme nounou et Madonna pour marraine.

Après avoir conquis plus de 500.000 spectateurs, LES COQUETTES présentent leur nouveau spectacle qui vous fera gagner dix ans de thérapie en une soirée ! Les trois show girls ont tout compris, embarquant le public dans un spectacle endiablé, mêlant avec finesse humour incisif, danse et chanson… Elles répondent à des questions plus qu’existentielles tout en tournant notre société en dérision, dans un feu d’artifice de vannes ultra décalées et hilarantes.

Un show ébouriffant qui mêle avec impertinence chanson et audace, glamour et humour !

+33 5 59 22 44 66

Entractes Organisations

dernière mise à jour : 2022-07-02 par