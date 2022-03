Les Coquettes & friends dans le cadre du Festival d’Humour de Paris Théâtre Bobino Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les Coquettes & friends dans le cadre du Festival d’Humour de Paris Théâtre Bobino, 27 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le lundi 27 juin 2022

de 21h00 à 22h30

payant

C’est la seconde fois que le FUP offre une carte blanche aux Coquettes. Mais c’est la première fois qu’elles vous invitent à une Pyjama Party ! Nous sommes très heureux de leur laisser la scène de Bobino le temps d’une soirée. Elles seront entourées pour l’occasion d’autres artistes pour un plateau inédit. RDV le jeudi 27 juin pour un spectacle unique ! Théâtre Bobino 14-20 rue de la Gaité Paris 75014 Contact : https://festivaldhumourdeparis.com/portfolio-item/les-coquettes-friends-pyjama-party/ https://www.facebook.com/festivaldhumourdeparis Humour

Date complète :

2022-06-27T21:00:00+01:00_2022-06-27T22:30:00+01:00

Théâtre Bobino
14-20 rue de la Gaité
Paris

