Les Coqs en pâte en live au Notown Café Notown Café Nanteau-sur-Lunain, vendredi 5 avril 2024.

Les Coqs en pâte en live au Notown Café Chansons et bonne humeur Vendredi 5 avril, 19h00 Notown Café Réservation en mp ou 06 88 16 51 87

Adhésion au Notown Café 1€/mois ou 10€/an

3 compères bien présents dans la chanson française, le blues et le rock (le Grand Orchestre du Splendid, Renaud Detressan, Nina Van Hom…) vont « se la jouer » acoustique pour un répertoire à 99% français, 2/3 espagnolades et 1 ou 2 anglosaxonneries..

Gainsbourg, Renaud, Aznavour, E. mitchel, Brel, Dutronc, Ferrer… Des standards que vous pourrez chanter en choeurs avec eux et de la bonne humeur !

A vos réservations pour ce vendredi 5 avril de 19h à 21h… vous serez comme des coqs en pâte… chez vous… au Notown Café !!

Notown Café 26 rue des Moulins 77710 Nanteau sur Lunain Nanteau-sur-Lunain 77710 Saint-Liesnes Seine-et-Marne Île-de-France