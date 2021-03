Les Copros Vertes à Lille : l’éco-rénovation énergétique des copropriétés En ligne, 12 mars 2021-12 mars 2021, Lille.

Les Copros Vertes à Lille : l’éco-rénovation énergétique des copropriétés

En ligne, le vendredi 12 mars à 09:00

### Le Tour des Régions des Copros Vertes

Le Tour des Régions des Copros Vertes est un évènement organisé par la FNAIM et l’association QUALITEL . Il s’élance de Lille le 12 et 13 mars – **100% digital et gratuit** – le programme du samedi 13 mars est dédié aux copropriétaires (le vendredi 12 aux syndics).

### AMELIO copro et la Maison de l’Habitat Durable mobilisés !

Le réseau **AMELIO copro** et la **Maison de l’Habitat durable** animent à cette occasion des ateliers pour tout savoir sur la rénovation énergétique des copropriétés : Types de travaux, aides et financement, AMO, actualité juridique, interlocuteurs locaux + le retour d’expérience de la copropriété Isly à Lille !

### Vendredi 12 mars : Une journée dédiée aux professionnels

Le vendredi 12 mars 2021, un programme d’animations (conférences, ateliers…) est proposé aux professionnels de la gestion de copropriétés et de la rénovation.

Retrouvez le programme complet sur [https://www.tourdesregions.coprosvertes.fr/etape-lille/eventagenda](https://www.tourdesregions.coprosvertes.fr/etape-lille/eventagenda)

Atelier gratuit, inscription préalable obligatoire

La Ville de Lille et la MEL sont partenaires de la campagne nationale Les Copros Vertes d’information et de sensibilisation des syndics et des copropriétaires à l’éco-rénovation des copropriétés.

