LES COPAINS D’ABORD – MARATHON BRASSENS Changé, 1 octobre 2021, Changé.

LES COPAINS D’ABORD – MARATHON BRASSENS 2021-10-01 – 2021-10-03 Salle B Palais des Congrès et de la Culture

Changé Sarthe Changé

En partenariat avec Le Mans Cité Chanson et le Centre Rabelais de Changé.

Diverses animations, apéro-concerts, scènes ouvertes ainsi que trois concerts se déroulant salle B au PCC :

Joël Favreau.

On ne se lasse pas du soleil. On ne se lasse pas du droit regard de l’amour. On ne se lasse pas du sourire loyal du ciel bleu. On ne se lasse pas de Joël Favreau.

Après tout, la providence nous l’a donné pour ça – elle a bien fait le cœur pour aimer et l’oiseau pour voler, non ? Il sait les meilleurs mots, les meilleures notes, les meilleures caresses de la musique et de la voix sur la peau brûlée du monde. Ses chansons ont toujours eu une vertu consolatrice, comme s’il était chamane, frérot, copilote ou maman, un de ces métiers scellés par la confiance et par la plus patiente fidélité.

Vendredi 1er octobre

20h30 Palais des Congrès et de la Culture

8 à 12 €

Réservations : Office de Tourisme / Palais des Congrès.

———————————————————————————————————————————————————————————————–

Jean-Félix Lalanne.

Jean-Félix Lalanne, virtuose de la guitare, présente son nouveau projet samedi 2 octobre à 20h30, « Brassens en une seule guitare ». Un dialogue permanent entre la guitare « chantante » de Jean-Félix Lalanne et la véritable voix de Georges Brassens, pour un concert d’hommage incontournable.

Ce concert aura lieu en partenariat avec le Centre socioculturel François Rabelais de Changé.

Samedi 2 octobre

20h30 Palais des Congrès et de la Culture

8 à 12 €

Réservations : Office de Tourisme / Palais des Congrès.

———————————————————————————————————————————————————————————————–

Contrebrassens.

Pauline Dupuy nous fait redécouvrir Brassens sou sun éclairage neuf. Révélant la saveur musicale de ses mélodies et la profondeur de ses textes, elle nous promène dans des histoires choisies autour de la femme…

Après avoir roulé sa bosse seule avec sa contrebasse, la voici entourée d’un surprenant complice invité à se coller avec elle tout contreBrassens. L’univers fantasque de Michael Wooke yépouse avec merveille et justesse la douceur et la sobriété de la contrebassiste.

Brassens par une femme ? Georges en aurait fait une chanson, Pauline un spectacle.

Dimanche 3 octobre

16h30 Palais des Congrès et de la Culture

8 à 12 €

Réservations : Office de Tourisme / Palais des Congrès.

Tout un week-end dédié à Georges Brassens.

02 43 43 59 59

dernière mise à jour : 2021-09-24 par