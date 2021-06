Le ViganLe Vigan Le Vigan Le Vigan Gard, Le Vigan Les Conviviales Le Vigan Le Vigan Le ViganLe Vigan Catégories d’évènement: Gard

Le Vigan

Les Conviviales Le Vigan Le Vigan, 10 juin 2021-10 juin 2021, Le ViganLe Vigan. Les Conviviales 2021-06-10 – 2021-06-10 Place du Quai Cinéma le Palace

Le Vigan Gard Cinéma le Palace Le Vigan Gard Le Vigan Séance à 20h au Cinéma Le Palace. Les Conviviales du Film sont une occasion de rencontre et de débat autour de films récents ayant suscité au moment de leur sortie sur les écrans: intérêt, critique, passion et/ou contestation. Votre présence au débat est souhaitée par les organisateurs. La discussion entre personne d’horizons différents permet souvent de faire apparaître des aspect qui, sinon, auraient pu échapper. »Cinéma Paradiso » +33 4 67 47 10 07 Séance à 20h au Cinéma Le Palace. Les Conviviales du Film sont une occasion de rencontre et de débat autour de films récents ayant suscité au moment de leur sortie sur les écrans: intérêt, critique, passion et/ou contestation. Votre présence au débat est souhaitée par les organisateurs. La discussion entre personne d’horizons différents permet souvent de faire apparaître des aspect qui, sinon, auraient pu échapper. »Cinéma Paradiso » Droits libres

Détails Catégories d’évènement: Gard, Le Vigan Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Vigan Le Vigan Adresse Cinéma le PalacePlace du Quai Cinéma le Palace Ville Le ViganLe Vigan lieuville 43.99119#3.60684