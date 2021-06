La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer, Var Les Conviviales de l’art La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Les Conviviales de l'art 2021-06-26 16:00:00 16:00:00 – 2021-06-26 Institut Sainte Marie 1 place Germain Loro

La Seyne-sur-Mer Var Parcours artistique guidé à la rencontre de petites formes poétiques d’artistes d’ici et d’ailleurs : danse, théâtre, musique, performance, installation, dans des espaces insolites de l’institut Sainte Marie. artmacadam83@gmail.com +33 6 85 55 47 09 https://www.artmacadam.fr/conviviales/ Parcours artistique guidé à la rencontre de petites formes poétiques d’artistes d’ici et d’ailleurs : danse, théâtre, musique, performance, installation, dans des espaces insolites de l’institut Sainte Marie.

Détails Catégories d'évènement: La Seyne-sur-Mer, Var