À propos de cet évènement ————————- **Mardi 1er mars** à **18h15** au **Ninkasi Gerland** LYVE lance une série d’événements appelée **« Les Conversations »** en partenariat avec le Ninkasi. _L’événement est ouvert à tous les entrepreneur(e)s dans la limite des places disponibles. L’inscription est obligatoire, nous avons un nombre de place limité._ ### 1er épisode : Entrepreneur(e)s LYVE, suivez votre intuition et venez partager un moment inspirant autour de valeurs fortes d’entrepreneurs dans des lieux conviviaux ! Que vous inspire le chiffre « 6 » ? Chez **LYVE**, c’est le 6ème sens que qu’ils mettent à l’honneur pour cette nouvelles série d’événements « Les Conversations » destinée aux entrepreneurs du territoire ? Au programme : 1 valeur : l’humilité et 2 rencontres : **Christophe Fargier**, fondateur du **Ninkasi**, **Bérangère Wolff** et **Virgile Deslandre** de la **Maison Trafalgar** Les belles histoires commencent souvent autour d’un verre, venez écrire ou enrichir la vôtre ! 2022 sera l’année de l’humilité mais pas que ! **Attention, le nombre de places est limité** Informations pratiques : ———————— Ninkasi Gerland 267 Rue Marcel Mérieux 69007 Lyon Accès TCL : Métro B, arrêt Gerland Station Vélo’v : Gerland // Merieux-Pavillons À PROPOS DE LYVE —————- LYVE est une initiative de la Métropole de Lyon visant à faciliter la vie des entrepreneurs et le développement de leurs entreprises. Grâce à cette plateforme collaborative, LYVE propose aux entrepreneurs tout un univers de services en ligne et gratuits. LYVE, c’est aussi toute une communauté au service de l’entrepreneuriat avec un réseau de 300 experts de la création d’entreprise ainsi que 3 pôles d’entrepreneurs. LYVE, c’est tout un monde pour partager, apprendre… et surtout entreprendre.

Sur inscription

Ninkasi Gerland 267 Rue Marcel Mérieux 69007 Lyon



2022-03-01T18:15:00 2022-03-01T21:30:00