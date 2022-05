Les conversations impromptues

Les conversations impromptues, 1 août 2022, . Les conversations impromptues

2022-08-01 11:00:00 11:00:00 – 2022-08-01 Avec Vanessa Wagner et Wilhem Latchoumia. Animé par Michael Dian. Vous avez envie de discuter avec les musiciens d’un concert que vous avez aimé, vous voulez en savoir plus sur l’oeuvre d’un compositeur que vous venez de découvrir ? dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville