Les contres visites guidées par Jérôme Poulain Willer-sur-Thur, 10 octobre 2021, Willer-sur-Thur.

Willer-sur-Thur Haut-Rhin Willer-sur-Thur

Assisté par le plus vieil emploi-jeune de la municipalité, Monsieur Hervé, Jérôme Poulain s’intéresse surtout à la petite histoire : ce que l’on a oublié, ce dont on ne veut pas se rappeler et tout ce que l’on ne savait même pas. Au cours de ce parcours aux mille senteurs, ces deux guides tout terrain mettent en lumière le patrimoine historique local, l’initiative citoyenne, ainsi que les grands scandales politiques et autres sombres affaires financières classés sans suite. Un peu de vrai, beaucoup de faux, avec ces visites insolites vous redécouvrirez la commune comme vous ne l’avez jamais vu.

