Les contradictions de notre temps

Villa Gillet, le samedi 21 mai à 18:30

Le poète allemand Thilo Krause, né en ex-RDA, est l’auteur d’un premier roman sur les réminiscences de l’enfance et les possibles du présent, dans une vallée prise entre parois rocheuses, eaux imprévisibles, forêts et ciels (Presque étranger pourtant, ZOÉ, 2022, trad. Marion Graf). Dans Borgo Vecchio ou Le Tram de Noël (Notabilia, 2019 et 2020, trad. Lise Chapuis), Giosuè Calaciura, auteur et journaliste italien, brosse le portrait des travailleurs précaires des banlieues romaines, offrant une voix à ceux auxquels on ne donne pas la parole. D’une oeuvre à l’autre, la littérature tisse une exploration des espoirs et déceptions de notre temps.

Sur inscription – 5 € / Gratuit (lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux sur présentation d’un justificatif).

Thilo Krause (Allemagne) et Giosuè Calaciura (Italie) en conversation avec Marik Froidefond (Université Paris Diderot).

