Chancelade Dordogne Chancelade 3 EUR Vendredi 30 juillet CHLOÉ GABRIELLI- Chloé nous vient de l’Ardèche. Elle joue depuis vingt ans ses spectacles dans toute la France. Elle invite au plaisir et au rêve en faisant jouer les mots avec une parfaite maîtrise de la parole. Pour Chloé, le conte n’existe que dans l’oreille et le cœur de celui, ou celle qui l’écoute. Billetterie ouverte à partir de 20h30.

Renseignements auprès de la mairie de Chancelade.

