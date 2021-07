LES CONTEURS DE PAYS : LES CARRIERES MARBRE Saint-Pons-de-Thomières, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Saint-Pons-de-Thomières.

LES CONTEURS DE PAYS : LES CARRIERES MARBRE 2021-07-02 15:30:00 – 2021-07-02 17:00:00

Saint-Pons-de-Thomières Hérault

2 EUR Le Pays d’art et d’histoire du Haut Languedoc et Vignobles vous donne rendez-vous et vous invite à découvrir, à travers l’histoire, le patrimoine et l’architecture, les multiples facettes du territoire.

Les Conteurs de Pays : Les Carrières de Marbre

Les coulisses d’un savoir-faire qui a fait l’âge d’or de Saint-Pons-de-Thomières.

Suivez le Guide :Les Conteurs de Pays

les coulisses d’un savoir faire

+33 4 67 97 06 65

