LES CONTEURS DE PAYS : LA CITÉ CATHARE Minerve, 29 août 2021-29 août 2021, Minerve.

LES CONTEURS DE PAYS : LA CITÉ CATHARE 2021-08-29 10:30:00 – 2021-08-29

Minerve Hérault

Le Pays d’art et d’histoire du Haut Languedoc et Vignobles vous donne rendez-vous et vous invite à découvrir, à travers l’histoire, le patrimoine et l’architecture, les multiples facettes du territoire.

Les Conteurs de Pays : La Cité Cathare

La cité de Minerve, classée parmi les Plus Beaux Villages de France, était une place forte réputée imprenable.

L’histoire de ce site défensif par excellence est marquée par le drame qui s’y est déroulé en 1210. Une dissidence chrétienne, que l’Église de Rome qualifiait avec répugnance et malice de “cathare”, fut le prétexte pour une croisade qui a bouleversé le Languedoc. Minerve paya un lourd tribut.

dernière mise à jour : 2021-06-16 par