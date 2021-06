LES CONTEURS DE PAYS : HISTOIRE À VÉLO Saint-Pons-de-Thomières, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Saint-Pons-de-Thomières.

LES CONTEURS DE PAYS : HISTOIRE À VÉLO 2021-07-28 – 2021-07-28

Saint-Pons-de-Thomières Hérault Saint-Pons-de-Thomières

9 EUR Le Pays d’art et d’histoire du Haut Languedoc et Vignobles vous donne rendez-vous et vous invite à découvrir, à travers l’histoire, le patrimoine et l’architecture, les multiples facettes du territoire.

Les Conteurs de Pays : Histoire à Velo

Partez en vélo pour un bel aperçu des paysages de la vallée du Jaur, avec des pauses pour raconter l’histoire de ces villages.

Suivez le Guide :Les Conteurs de Pays

Visite Cycliste des beaux villages de Mons, St julien & Olargues

+33 4 67 97 06 65

Suivez le Guide :Les Conteurs de Pays

Visite Cycliste des beaux villages de Mons, St julien & Olargues

Le Pays d’art et d’histoire du Haut Languedoc et Vignobles vous donne rendez-vous et vous invite à découvrir, à travers l’histoire, le patrimoine et l’architecture, les multiples facettes du territoire.

Les Conteurs de Pays : Histoire à Velo

Partez en vélo pour un bel aperçu des paysages de la vallée du Jaur, avec des pauses pour raconter l’histoire de ces villages.

dernière mise à jour : 2021-06-16 par