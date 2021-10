Paris Station de métro Porte de Charenton île de France, Paris Les conteurs de l’Age d’Or de France à la Nuit Blanche 2021 Station de métro Porte de Charenton Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les conteurs de l’Age d’Or de France à la Nuit Blanche 2021 Station de métro Porte de Charenton, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 20h à 22h

Le samedi 2 octobre 2021

de 19h30 à 21h30

gratuit

Les conteurs de l’Age d’Or de France sont ravis de vous proposer une balade contée sur l’un des parcours de la Nuit Blanche 2021 Nous vous donnons rendez-vous au métro Porte de Charenton et nous nous arrêtons à la Bibliothèque François Mitterrand (BnF). La balade contée durera 2h. Horaires : deux départs de groupe à 19h30 et deux départs de groupe à 20h Le départ est Porte de Charenton Sortie 4 Place du Cardinal Lavigerie/Pelouse de Reuilly Animations -> Balade Station de métro Porte de Charenton Station de métro Porte de Charenton Paris 75012

8 : Porte de Charenton (160m) 8 : Michel Bizot (668m)

Contact :Age d’Or de France 0153246740 agedor@agedordefrance.com https://www.agedordefrance.com/?page=sommaire https://www.facebook.com/agedordefrance/ 0153246740 agedor@agedordefrance.com Animations -> Balade Nuit Blanche

