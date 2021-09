Genève Théâtre le Caveau Genève Les Contes Spontanés Théâtre le Caveau Genève Catégorie d’évènement: Genève

Les Contes Spontanés Théâtre le Caveau, 17 octobre 2021, Genève. Les Contes Spontanés

du dimanche 17 octobre au dimanche 20 mars 2022 à Théâtre le Caveau

Des contes improvisés pour rire entre enfants de 5 à 155 ans ! Un musicien et son conteur entrent sur scène, seulement voilà, ils n’ont rien à raconter. Ils se tournent vers le public, source d’inspiration infinie, pour demander du soutien : une époque, un lieu, une émotion, un personnage… Autant d’idées que d’histoires à raconter ! Mêlant improvisation, conte, théâtre et musique, ce spectacle ludique vous propose un moment de complicité, une parenthèse unique et dynamique. Spectacle d’impro tout public dès 5 ans. SevenAct Jeu : Christian Baumann Musique : Malik Kaufmann

Places disponibles

Spectacle d’improvisation théâtrale pour enfants Théâtre le Caveau Avenue Sainte-Clotilde 9 Genève Jonction

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T15:30:00;2021-12-19T14:00:00 2021-12-19T15:30:00;2022-03-20T14:00:00 2022-03-20T15:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Théâtre le Caveau Adresse Avenue Sainte-Clotilde 9 Ville Genève lieuville Théâtre le Caveau Genève