2022-10-24 15:00:00 15:00:00 – 2022-10-30

Bouches-du-Rhne EUR Les deux comédiens explorent les contes fantastiques où se mêlent aux odeurs de citrouille les créatures mythiques d’Halloween.



Poursuivant leur travail autour du conte, la compagnie La Famille propose des spectacles où les comédiens se transforment, pour le plaisir des petits comme des grands spectateurs, tantôt en conteur, tantôt en personnages, jouant ainsi des codes du théâtre. Nouvelle création de la compagnie La Famille, avec Raphaël Gimenez, Alexandre Robitzer, au Théâtre Le Flibustier Café théâtre Le Flibustier 7 Rue Des Bretons Aix-en-Provence

