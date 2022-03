Les Contes Persans Le Cri du port, 30 mars 2022, Marseille.

Les Contes Persans

le mercredi 30 mars à Le Cri du port

Dans le cadre du festival Babel Minots Ciné-concert de l’ARFI Mercredi 30 mars Séance de 15h:[https://www.helloasso.com/associations/le-cri-du-port/evenements/les-contes-persans](https://www.helloasso.com/associations/le-cri-du-port/evenements/les-contes-persans) Séance de 17h: [https://www.helloasso.com/associations/le-cri-du-port/evenements/les-contes-persans-seance-de-17h](https://www.helloasso.com/associations/le-cri-du-port/evenements/les-contes-persans-seance-de-17h) JÉRÔME LOPEZ : congas, udu, shekere, cloches, steeldrum, cajon, cloches, sistres, douns SERGE SANA : piano électrique Wurlitzer, guimbarde, voix, daf, bawu chinois, appeaux Dans le cadre du festival Babel Minots 2022 En provenance des contrées lointaines de la Perse, voici quatre histoires sans parole et avec des acteurs inattendus : un fermier et sa vache, une chenille opiniâtre, un corbeau envieux ou encore une pomme aventureuse… En même temps qu’un coup de projecteur sur le meilleur de l’animation iranienne, ce programme propose une réflexion poétique et métaphorique sur le monde qui nous entoure. Michel Boiton aujourd’hui remplacé par Jérôme Lopez et Serge Sana associent à ces petits bijoux d’animation une musique vivante, inscrite dans la modernité et teintée de Musiques du monde. L’ensemble souligne la structure narrative des histoires et amplifie leur caractère expressif. Plus qu’une simple illustration sonore, ta musique joue sur la richesse des timbres par La diversité des instruments : piano électrique Wurltizer, batterie, cajon, cruche, hang, zarb, derbouka, voix, flûtes, guimbarde, traitements sonores…. Le rythme y prend une place centrale et apporte à l’ensemble une vivacité communicative autant auprès du jeune public que des adultes. Un univers musical riche, porté par deux musiciens reconnus qui offrent à cette occasion un vrai moment de concert. Plus d’informations: [https://criduport.fr/les-contes-persans/](https://criduport.fr/les-contes-persans/)

5 / 8€

♫CINÉ CONCERT♫

Le Cri du port 8 rue du Pasteur Heuzé, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T15:00:00 2022-03-30T16:00:00;2022-03-30T17:00:00 2022-03-30T18:00:00