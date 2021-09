Saou Saou Drôme, Saou Les contes farfelus Saou Saou Catégories d’évènement: Drôme

Saou

Les contes farfelus Saou, 29 septembre 2021, Saou. Les contes farfelus 2021-09-29 14:30:00 14:30:00 – 2021-09-29 Au poney fringant 9 place de l’horloge

Saou Drôme EUR Conte pour enfant, à partir de 3 ans, inspirés par l’univers poétique d’Alain Gaussel un des derniers conteurs d’autrefois qui depuis plus de 30 ans colporte ses histoires dans la rue, dans les cités, ou les jardins de Paris, contact@auponeyfringant.fr dernière mise à jour : 2021-09-24 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saou Autres Lieu Saou Adresse Au poney fringant 9 place de l’horloge Ville Saou lieuville 44.64584#5.06283