Les contes en balade #2 Maison de quartier Rangueil Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Les contes en balade #2 Maison de quartier Rangueil, 30 avril 2022, Toulouse. Les contes en balade #2

Maison de quartier Rangueil , le samedi 30 avril à 14:00

Théâtre & marionnettes ————————- **Dès 4 ans** **Cie Ô Toit Rouge** **Dans le cadre du festival Mes Poissons d’avril** Faut pas chercher la p’tite bête ! Sensibilisons les enfants au respect de la nature et de ses petits habitants. Et entrons dans le petit monde…BzzBzz… des insectes ! Partons musarder le long des sentiers à la rencontre du général scarabée, de la terrible chenille et de plein d’autres petites bêtes ! Imagination et connaissances se croisent pour une approche ludique d’un milieu méconnu. Voici un bon moyen de se rappeler que les petits ont aussi leur place dans le monde des grands ! **Mise en scène** Patricia Rohfritsch

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture Maison de quartier Rangueil 19 Rue Claude Forbin, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Maison de quartier Rangueil Adresse 19 Rue Claude Forbin, 31400 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Maison de quartier Rangueil Toulouse Departement Haute-Garonne

Maison de quartier Rangueil Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Les contes en balade #2 Maison de quartier Rangueil 2022-04-30 was last modified: by Les contes en balade #2 Maison de quartier Rangueil Maison de quartier Rangueil 30 avril 2022 Maison de quartier Rangueil Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne