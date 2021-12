Les Contes d’un buveur de bière Médiathèque Simone Veil, 22 janvier 2022, Valenciennes.

Les Contes d’un buveur de bière

Médiathèque Simone Veil, le samedi 22 janvier 2022 à 19:00

Depuis leur parution en 1868, les _Contes d’un buveur de bière_ de Charles Deulin, poète, chansonnier et journaliste originaire de Condé-sur-l’Escaut, sont devenus un classique des contes populaires du Nord. Delphine Laniel et Jacques Schuler prêtent leur voix à Cambrinus, à Gayant ou encore à un Blanc-Misseron qui, de ducasses en estaminets, dans la fumée des pipes et les flots de bières, se jouent du destin et tirent le diable par la queue.

Médiathèque Simone Veil 4 rue Ferrand 59300 Valenciennes Valenciennes Nord



2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T20:00:00