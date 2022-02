Les contes du samedi soir Plestin-les-Grèves Plestin-les-Grèves Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plestin-les-Grèves

Les contes du samedi soir Plestin-les-Grèves, 26 février 2022, Plestin-les-Grèves. Les contes du samedi soir Plestin-les-Grèves

2022-02-26 – 2022-02-26

Plestin-les-Grèves Côtes d’Armor “Héritages” par Camille Le Jeune.

Héritages, c’est la rencontre entre une nouvelle-mèe et son nouveau-né. L’enfant se voit alors recevoir son héritage par sa mère. Elle lui raconte l’histoire de Maryvonne, son arrière-arrière-grand-mère, mendiante à Plouaret au début du XXè siècle…

Tout public à partir de 8 ans. +33 2 96 35 06 28 “Héritages” par Camille Le Jeune.

Héritages, c’est la rencontre entre une nouvelle-mèe et son nouveau-né. L’enfant se voit alors recevoir son héritage par sa mère. Elle lui raconte l’histoire de Maryvonne, son arrière-arrière-grand-mère, mendiante à Plouaret au début du XXè siècle…

Tout public à partir de 8 ans. Plestin-les-Grèves

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plestin-les-Grèves Autres Lieu Plestin-les-Grèves Adresse Ville Plestin-les-Grèves lieuville Plestin-les-Grèves Departement Côtes d'Armor

Plestin-les-Grèves Plestin-les-Grèves Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plestin-les-greves/

Les contes du samedi soir Plestin-les-Grèves 2022-02-26 was last modified: by Les contes du samedi soir Plestin-les-Grèves Plestin-les-Grèves 26 février 2022 Côtes-d’Armor Plestin-les-Grèves

Plestin-les-Grèves Côtes d'Armor