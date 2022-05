Les contes du samedi

Les contes du samedi, 15 octobre 2022, . Les contes du samedi

2022-10-15 10:30:00 – 2022-10-15 11:15:00 EUR Lorsque la médiathèque ferme ses portes, que les médiathécaires rentrent chez elles, les livres se mettent à chuchoter sur leurs étagères. Ils sont mécontents. Ils sont jaloux… Pourquoi les livres pour les tout-petits seraient-il les seuls à être lus à voix haute le samedi matin ? Les petites oreilles aiment les histoires. D’accord. Mais les moyennes et les grandes aussi ! Alors, c’est décidé. A partir de maintenant, leurs histoires aussi se faufileront dans les oreilles certains samedis. Contes familiaux à partir de 4 ans Lorsque la médiathèque ferme ses portes, que les médiathécaires rentrent chez elles, les livres se mettent à chuchoter sur leurs étagères. Ils sont mécontents. Ils sont jaloux… Pourquoi les livres pour les tout-petits seraient-il les seuls à être lus à voix haute le samedi matin ?

