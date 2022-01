Les Contes du Manoir Hanté par Noémie Sanson Perche en Nocé, 31 octobre 2022, Perche en Nocé.

Les Contes du Manoir Hanté par Noémie Sanson Maison du Parc du Perche Courboyer Perche en Nocé

2022-10-31 15:00:00 – 2022-10-31 16:30:00 Maison du Parc du Perche Courboyer

Perche en Nocé Orne

Dans ce spectacle, Noémie s’amuse avec l’imaginaire légendaire et fantastique de Basse-Normandie, tel les Milloraines ou Bête Havette, pour emmener petits et grands au cœur d’histoires féériques d’ici et d’ailleurs : la Vieille dans la forêt, d’après une version des Frères Grimm, le petit os, conte traditionnel anglais, et d’autres histoires.

« Attention attention !

En cette nuit, fermez bien vos volets mais ouvrez grand vos oreilles ! Le Varou va sortir de sa cachette. Près de la mare rode la bête Havette ! Entendez-vous ? Branche qui craque, fumée sans feu, ils sont tous là sorcières et goubelins, petits malins, fantômes, milloraines et chauve-souris.

Tous réunis.

Ce soir, gare à vous !!!

Cette nuit, fermez bien vos volets mais ouvrez grands vos oreilles !

Entre histoires et chansons, rires et frissons ».

Réservation obligatoire au 02 33 25 70 10.

Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.

