[http://www.zorroetcompagnies.fr](http://www.zorroetcompagnies.fr)re de la vie à Cazères sur Garonne », nous accueillerons les enfants un dimanche par mois, le temps d’une matinée; ils pourront « mettre la main à la pâte » avec les jardiniers, puis nous créerons ensemble des contes à partir de nos observations de la vie du jardin.

En juin nous ferons une restitution publique lors d’une fête collective (27 juin). La participation est gratuite. Ouvert aux enfants de 6 à 11 ans, seuls ou en famille. Les dates : les dimanches 21 mars, 18 avril, 30 mai et 27 juin 2021

Les horaires : de 10h à 12h (accueil à partir de 9h30) Rendez-vous directement aux jardins familiaux (près du château d’eau de Cazères). En cas d’intempéries, l’atelier contes se tiendra à la Maison pour Tous. Dans le cadre de ce projet, des B_alades de découverte_ sur sites naturels auront lieu iun mercredi par mois avec Cazères Ethique (contacter Didier Cros – [didier.environnement31@gmail.com](mailto:didier.environnement31@gmail.com)). Contact atelier terre et contes :

06 62 47 31 33

[zorro.compagnies@gmail.com](mailto:zorro.compagnies@gmail.com)

www.zorroetcompagnies.fr Projet co-financé pare le Conseil Départemental de la Haute-Garonne

Gratuit sur inscription

Ateliers Terre et contes enfants de 6 à 11 ans Jardins familiaux Cazères Cazères

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-21T10:00:00 2021-03-21T12:00:00;2021-04-18T10:00:00 2021-04-18T12:00:00;2021-05-30T10:00:00 2021-05-30T12:00:00;2021-06-27T10:00:00 2021-06-27T12:00:00

