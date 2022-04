Les Contes du Hibou – Les animaux de la ferme Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche

Orne

Les Contes du Hibou – Les animaux de la ferme Mortagne-au-Perche, 27 avril 2022, Mortagne-au-Perche. Les Contes du Hibou – Les animaux de la ferme Place du Général de Gaulle Médiathèque Mortagne-au-Perche

2022-04-27 16:00:00 – 2022-04-27 Place du Général de Gaulle Médiathèque

Mortagne-au-Perche Orne Les Contes du hibou sont de retour avec les animaux de la ferme !

Alors les enfants, venez écouter les contes et histoires.

Animation gratuite, entrée libre. A partir de 4 ans. Les Contes du hibou sont de retour avec les animaux de la ferme !

Alors les enfants, venez écouter les contes et histoires.

Animation gratuite, entrée libre. A partir de 4 ans. +33 2 33 85 35 75 https://www.mediatheque-mortagneauperche.fr/ Les Contes du hibou sont de retour avec les animaux de la ferme !

Alors les enfants, venez écouter les contes et histoires.

Animation gratuite, entrée libre. A partir de 4 ans. Place du Général de Gaulle Médiathèque Mortagne-au-Perche

dernière mise à jour : 2022-04-20 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE

Détails Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche, Orne Autres Lieu Mortagne-au-Perche Adresse Place du Général de Gaulle Médiathèque Ville Mortagne-au-Perche lieuville Place du Général de Gaulle Médiathèque Mortagne-au-Perche Departement Orne

Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mortagne-au-perche/

Les Contes du Hibou – Les animaux de la ferme Mortagne-au-Perche 2022-04-27 was last modified: by Les Contes du Hibou – Les animaux de la ferme Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche 27 avril 2022 Mortagne-au-Perche Orne

Mortagne-au-Perche Orne