Les Contes du Grimoire enchanté Châteauroux Châteauroux Catégories d’évènement: Châteauroux

Indre

Les Contes du Grimoire enchanté Châteauroux, 29 octobre 2022, Châteauroux. Les Contes du Grimoire enchanté

2 Place de la République Châteauroux Indre

2022-10-29 16:00:00 – 2022-11-05 17:00:00 Châteauroux

Indre Les citrouilles sont en vardouille, les monstres surgissent de sous les lits et les sorcière lancent des sortilèges ! Pendant une heure, laissez-vous conter des histoires (presque) effrayantes pour enfant (pas) sage ! Amenez vos couverture et coussins pour un moment cocooning à l’approche d’Halloween et venez découvrir les histoires que racontaient autrefois les grands-mères berrichonnes. Venez découvrir les histoires que racontaient autrefois les grands-mères berrichonnes aux leurs petits-enfants (pas) sages. CBT

Châteauroux

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Châteauroux, Indre Autres Lieu Châteauroux Adresse 2 Place de la République Châteauroux Indre Ville Châteauroux lieuville Châteauroux Departement Indre

Châteauroux Châteauroux Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauroux/

Les Contes du Grimoire enchanté Châteauroux 2022-10-29 was last modified: by Les Contes du Grimoire enchanté Châteauroux Châteauroux 29 octobre 2022 2 Place de la République Châteauroux Indre Châteauroux Indre

Châteauroux Indre