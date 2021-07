LES CONTES DU DRAGON Toulouse, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Toulouse.

LES CONTES DU DRAGON 2021-07-13 – 2021-07-13 LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran

Toulouse Haute-Garonne

Cet été, les enfants sont invités à des lectures de contes pour plonger dans l’univers imaginaire des dragons et du labyrinthe du Minotaure… Petits et grands, installez-vous confortablement et embarquez dans les histoires passionnantes des véritables machinistes , de « Lupin le pourfendeur de Dragon » au « Dragon et au phenix ».

A 16h: Contes pour les 8-11 ans

A 16h45: Contes pour les 4-7 ans

Cet été, les enfants sont invités à des lectures de contes pour plonger dans l’univers imaginaire des dragons et du labyrinthe du Minotaure…

minotaurecafe@halledelamachine.fr +33 5 32 10 88 86 http://www.halledelamachine.fr/

Cet été, les enfants sont invités à des lectures de contes pour plonger dans l’univers imaginaire des dragons et du labyrinthe du Minotaure… Petits et grands, installez-vous confortablement et embarquez dans les histoires passionnantes des véritables machinistes , de « Lupin le pourfendeur de Dragon » au « Dragon et au phenix ».

A 16h: Contes pour les 8-11 ans

A 16h45: Contes pour les 4-7 ans

dernière mise à jour : 2021-07-07 par