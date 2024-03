Les Contes du Chat Perché Théâtre Essaïon Paris, samedi 16 mars 2024.

Du samedi 16 mars 2024 au lundi 20 mai 2024 :

.Public enfants. A partir de 6 ans. payant

Aventures et imbroglios se succèdent dans ces contes irrésistibles et cultes de Marcel Aymé.

Des animaux doués de parole peuplent ces contes satiriques devenus cultes. Au fil des aventures et imbroglios qu’ils partagent avec Delphine et Marinette, la petite ferme où vivent les deux gamines se transforme en théâtre du monde. Un spectacle théâtral et musical pour tous.

Théâtre Essaïon 6, rue Pierre au lard 75004

Contact : https://www.essaion-theatre.com/spectacle/909_les-contes-du-chat-perche.html https://www.essaion-theatre.com/spectacle/reservation/909_les-contes-du-chat-perche.html