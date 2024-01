Les contes du chat perché À La Folie Théâtre Paris, mercredi 10 janvier 2024.

Du lundi 12 février 2024 au dimanche 25 février 2024 :

lundi, mardi, jeudi, vendredi

de 14h30 à 15h30

Du mercredi 10 janvier 2024 au dimanche 10 mars 2024 :

mercredi, samedi, dimanche

de 14h30 à 15h30

.Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 12 ans. payant

Réservation en ligne sur www.folietheatre.com

Cinq contes malicieux dans lesquels les animaux prennent la parole. Un spectacle musical, rythmé et plein d’humour, à partager en famille.

Au fil

des aventures et des imbroglios qu’ils partagent avec Delphine et Marinette,

Marcel Aymé nous livre avec malice des réflexions philosophiques à l’usage des

petits et des grands, sur la justice, la différence, la propriété… et la petite

ferme où vivent les deux gamines et leurs parents se transforme en théâtre du

monde.

À La Folie Théâtre 6 rue de la Folie Méricourt 75011 Paris

Vincent Ropion Les contes du chat perché