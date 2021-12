Sèvres Médiathèque de Sèvres Hauts-de-Seine, Sèvres Les contes du ça-me-dit Médiathèque de Sèvres Sèvres Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Sèvres

Les contes du ça-me-dit Médiathèque de Sèvres, 15 janvier 2022, Sèvres. Les contes du ça-me-dit

Médiathèque de Sèvres, le samedi 15 janvier 2022 à 17:00

Les Conteurs de Sèvres racontent… des contes à partir de 6 ans

Entrée libre

Vive l’hiver ! Médiathèque de Sèvres 8 rue de Ville d’Avray Sèvres Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-15T17:00:00 2022-01-15T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Sèvres Autres Lieu Médiathèque de Sèvres Adresse 8 rue de Ville d'Avray Ville Sèvres lieuville Médiathèque de Sèvres Sèvres