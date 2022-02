Les contes du Blaireau : Nasreddine le Hodja Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Les contes de Nasreddine, impertinents, drôles, à la sagesse surprenante seront partagés en voix et en musique grâce au conteur Kamel Zouaoui et au musicien Nassim Kouti. Retrouvez un moment de contes avec les grands récits du patrimoine oral universel. Tout public à partir de 6 ans. Dans le cadre du CLEA Voyages, rencontres et convivialité et de la résidence des artistes Nawel Ben Kraïem et Nassim Kouti.

Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T16:00:00 2022-04-09T17:00:00

