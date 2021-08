Roubaix Médiathèque La Grand-Plage Nord, Roubaix Les contes du Blaireau Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Médiathèque La Grand-Plage, le samedi 27 novembre à 16:00

Dans une atmosphère de paisible chaumière, retrouvez un moment de contes avec les grands récits du patrimoine. Les contes sont racontés mais aussi illustrés à l’aide d’objets. Pour cette séance, Grimm et La Fontaine seront nos sources d’inspiration avec « Les musiciens de brême » et « Le lièvre et la tortue ». Tout public à partir de 6 ans.

Gratuit, Entrée libre

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T16:00:00 2021-11-27T17:00:00

