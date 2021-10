Les Contes d’Italie – Cie Bazar Slave Espace Tonkin, 28 avril 2022, Villeurbanne.

Les Contes d’Italie – Cie Bazar Slave

du jeudi 28 avril 2022 au samedi 30 avril 2022 à Espace Tonkin

Théâtre jeudi 28 et vendredi 29 avril 2022 – 20h samedi 30 avril 2022 – 17h Tarifs : 18€ -12€ A l’approche de la Fête du Travail, l’Italie comme vous ne l’avez jamais vue et comme vous ne la verrez sans doute jamais. Auteur et homme très controversé, Maxime Gorki a été et reste un des écrivains russes les plus importants et plus influents du XXe siècle. Une jeune équipe lyonnaise présente sa vision des Contes d’Italie, l’œuvre peut-être la plus poétique du célèbre écrivain. Véritable déclaration d’amour à l’Italie. Expression de l’admiration sans bornes pour un peuple qui milite pour la liberté et contre l’injustice. Un voyage onirique entre l’Italie à la veille de la Première guerre mondiale et le monde d’aujourd’hui, où la réalité et le rêve se confrontent et s’entremêlent. Le tragique se mélange à l’humour. Les scènes de la lutte des classes acharnée donnent du relief à la beauté intemporelle de la péninsule, de sa culture et de ses habitants. Anton Gopko : adaptation et mise en scène – Olga Paris-Romaskevich : assistante à la mise en scène avec Sarah Burckel, Séréna Gay, Lucas Robin, Evan Roux et d’autres D’après l’œuvre Les contes d’Italie de Maxime Gorki Réservations : bazarslave.fr

Espace Tonkin avenue Salvador Allende, 69100 Villeurbanne Villeurbanne Tonkin Métropole de Lyon



