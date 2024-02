Les Contes d’Isabelle et chocolat chaud Kergroades Brélès, jeudi 7 mars 2024.

Venez découvrir l’histoire de Berc’hed (ou Brigitte), reine de la terre et de la mer, détentrice du secret des saisons dans les pays celtiques.

Ses aventures nous entraînent dans des mondes étonnants. Elle lutte contre les sorcières qui mènent la valse des vents et se pare de tous ses atours pour conserver son emprise sur les saisons. Elle enchante chaque jour de l’année et prête ses pouvoirs à ceux qui combattent pour elle. Prisonnière des sorcières de l’hiver, aidé d’Angus, elle fera revenir la lumière et renaître la terre.

Un conte pour petits et plus grands, plein d’aventures palpitantes auxquelles les spectateurs peuvent participer activement. Un conte pour redécouvrir la magie du réveil de la nature. .

Début : 2024-03-07 15:00:00

fin : 2024-03-07 16:00:00

Kergroades Château de Kergroadez

Brélès 29810 Finistère Bretagne contact@kergroadez.fr

