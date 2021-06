Les Contes d’été aux Epinettes 2021 Le Litt’Oral, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 2 au 30 juillet 2021 :

mercredi, vendredi de 18h à 20h

gratuit

Spectacles de contes musicaux, dansés, chantés… Les contes d’été aux Epinettes reviennent au mois de Juillet pour une deuxième saison enchantée dans deux lieux clé des Epinettes, sur le mail Bréchet et dans le jardin du boulevard Bessières. Nous vous accueillerons au Litt’Oral, 4 rue Louis Loucheur !

Cet été, en juillet, les contes reviennent habiter le Mail tous les mercredis et pour la première fois, ils seront sous les fenêtres des habitants des Epinettes, les vendredis grâce au partenariat avec l’association Ecoute Habitat 17.

Les Epinettes deviendront une mappemonde de récit. Le Mail Bréchet sera une prairie de parole et le jardin du boulevard Bessières un écrin pour accueillir la rencontre entre les contes et les habitants. Des rythmes contés du Brésil à la sagesse de l’Asie, du bon sens burkinabé aux mers des pays du nord, racontés, dansés, musicaux, de sortilèges en enchantements, métamorphosons nos espaces communs par le pouvoir des récits.

Accueil du public au 4 rue Louis Loucheur.

Programme :

1- Les CONTES AUX FENETRES tous les vendredis à 18H00

en partenariat avec l’association Ecoute Habitat 17

Vendredi 2 juillet :

17h30 – Evènement Partir en Livre CNL

Les êtres merveilleux aquatiques en présence de l’illustratrice Laura PEREZ

L’association accueille exceptionnellement Laura Perez, illustratrice venue d’Espagne pour une présentation des illustrations de son album « Sirènes de légende » paru chez Lamartinière jeunesse. Venue d’Espagne, Laura PEREZ est diplômée de l’école des beaux-arts de Barcelone, de l’Ecole régionale des beaux-arts de Rennes et de l’Alberta College of Art and Design au Canada. Elle a remporté un prix Valencia Crea 2015 dans la catégorie BD et le Premio internacional de Novela Gratifica (Prix international du roman graphique) 2016 pour « Naufrages ». En 2019, son livre « Ocultos » publié chez Astiberri a été trois fois récompensé.

18h00 La Petite Sirène conte musical par Magda Lena Gorska

C’est l’histoire d’une fille de l’eau qui voulait devenir humaine. La Petite Sirène est une immigrante, de passage sur la terre, où elle n’arrive pas à se faire comprendre, où elle est perçue comme muette et sauvage. La conteuse et chanteuse Magda Lena Gorska nous fait redécouvrir cette belle héroïne, courageuse, déterminée, prête à sacrifier tout pour s’approcher de l’homme qu’elle aime, prête enfin à renoncer à cet amour impossible. Au moment où elle croit avoir tout perdu,

Vendredi 9 Juillet à 18h00 –

La Krishna Lila (Inde) par Isabelle Genlis et la danseuse Isabelle Anna sur un texte de Miléna Salvini

Sitôt né, l’enfant Krishna s’amuse des humains en de multiples exploits révélant sa divinité. Adolescent, le dieu-pâtre joueur de flûte multiplie les jeux espiègles. Nul ne résiste au charme de ses mélodies qui appellent à l’amour les animaux et la nature, et aussi les jolies bergères…

Suivi du groupe de danse Special trust – Thurara Sasingam Selvanoyaki

Vendredi 16 Juillet à 18h00

Sur les traces de Saci Perere (Brésil) par Stéphane Ferrandez

Depuis le cœur de l’Amazonie jusqu’aux plages du Nordeste, vous allez découvrir les aventures inédites de fabuleux personnages : frémir devant le Curupira protecteur de la grande forêt, rire des facéties du Saci Perere ou succomber au charme de la Mère des eaux. Prenez votre billet pour un voyage interactif dans le folklore brésilien !

Suivi du Groupe Zalindo Afri Batucada Bloco afro bandao (Batucada)

Vendredi 23 Juillet à 18h00

Paroles de femmes de mon village (Afrique) par François- Moïse Bamba

Comme tous les enfants sénoufo, François Moïse Bamba a été bercé par des comptines, contes et légendes qui rythment et accompagnent les gestes du quotidien.Tour à tour ethnologue, musicien, conteur, François perpétue l’art de la transmission avec générosité et une bonne humeur communicative par-delà les frontières. À son tour, il rend hommage à cette société́ matriarcale où la sagesse est portée et transmise par les femmes. Une découverte dont on aurait tort se de se priver.

Suivi de Sissokho Ahmet (musicien africain)

Vendredi 30 Juillet à 18h00

Ce qui doit arriver, arrive… par Isabelle Sauvage et Mai Thành Nam (Musique)

Que font les femmes face à l’adversité ? Depuis toujours elles se débrouillent, s’arrangent, imaginent et rusent. Leurs aventures sont drôles, touchantes et pleines d’esprit et de sagesse. Le duo inédit de la conteuse et du musicien nous entraine dans des contrées inattendues, où les héroïnes mènent la danse. Un bouquet de conte originaux, un voyage dans la chair des mots, vibrant au souffle et au rythme d’une musique envoûtante.

2- CONTES SUR LE MAIL BRECHET MERCREDI A 18h00

Mercredi 7 Juillet

Cendrillon(s) de France et du Vietnam par Isabelle Genlis et Hô Thuy Trang

L‘une vit en France, l’autre au Vietnam. L’une s’appelle Cendrillon : Petit tas de Cendres, l’autre se nomme Tam : Brisures de riz. Tam a une sœur, qui vaut les deux de Cendrilllon… Chacune a une belle-mère au cœur taillé dans la même pierre. Les pierres de la jalousie les font trébucher sur le chemin du bonheur promis. Une pantoufle de vair pour l’une, un chausson de perles pour l’autre, seront perdus sur le chemin, mais les fées ont le bras long pour Cendrillon, et le bouddha veille sur Tam.

Mercredi 14 Juillet

Les Triomphantes par Guillaume Louis et la danseuse Stéphanie Essaouir

Elles ne se contentent pas d’accompagner un héros, de l’assister ou le protéger. Elles en prennent la place, partant elles-mêmes dans des conquêtes héroïques. Ces aventurières inspirantes ne se figent pas devant les épreuves que du destin. Ces triomphantes héroïnes, racontées en musique par Guillaume Louis et mises en mouvement par Stéphanie Essaouir, ne sont pas une invention moderne. Elles viennent au contraire d’anciens contes traditionnels qu’il a fallu réveiller d’un étonnant sommeil.

Mercredi 21 Juillet

La farce de poussinet et autres contes-attrapes par Louis-Marie Zaccaron Barthe – Kora et chants par Quincy Yoppa

Création pour petites oreilles et public familial à partir de 3 ans. Dans ces récits joyeux, randonnées et autres contes-attrapes, de petits héros, petits mais costauds, jouent des tours aux autres et aux oreilles ! On y rencontre un enfant têtu, un poussinet joueur, des louveteaux canailles et un petit poucet farceur : tous déjouent la réalité, pour mieux s’en dépêtrer et trouver leur propre chemin et leur liberté… Une heure de récits éclectiques, explorant des contes atypiques,pour voyager avec légèreté, au son de la kora de Quincy Yoppa.

Mercredi 28 Juillet

La ronde des ogresses par Halima Hamdane et Sofiane Negra

« Le ghoule » prononcez «roule», comme son pendant féminin « la ghoula», sont des ogres monstrueux dotés de grands pouvoirs et d’un grand appétit. Ils ont souvent une mauvaise vue mais un flair infaillible pour détecter l’odeur humaine. Pour cette ronde nous suivrons Didane, le rusé, abandonné en terre d’ogresses, et qui devra jouer de ruse pour triompher d’une terrible Ghoula. D’une petite fille sommée de donner trois vérités à une ogresse pour sauver sa tête…et d’autres contes du patrimoine maghrébin.

Le Litt’Oral 4 rue Louis Loucheur Paris 75017

13 : Porte de Saint-Ouen (220m) 13 : Guy Moquet (624m)



Contact :CALLIOPE 0683183746 resa@association-calliope.fr https://www.association-calliope.fr/ https://www.facebook.com/calliopelittoral/ https://twitter.com/associationCal10683183746 resa@association-calliope.fr

